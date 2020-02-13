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СНГ 13.02.2020 17:04

Более 24 тыс. казахстанцев въехали на территорию Киргизии во время беспорядков на юге Казахстана - ГПС Киргизии

Более 24 тыс. казахстанских граждан въехали на территорию Киргизии в конце минувшей недели, когда в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки, сообщил в четверг журналистам начальник управления пограничного контроля Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии Нурланбек Жалбиев.

"С 7 по 9 февраля через четыре пункта пропуска на границе с Казахстаном на территорию Киргизии прошли свыше 24 тыс. казахстанских граждан", - сказал Жалбиев, отметив, что "это не обязательно граждане Казахстана, которые прибывали в Киргизию из-за конфликта".

Вместе с тем, по его словам, после 9 февраля наблюдается отток граждан, которые временно находились в Киргизии.

"С 9 по 11 февраля более 21 тыс. граждан Казахстана вернулись на родину через пункты пропуска, граничащие с Кордайским районом", - сообщил Жалбиев.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка между местными жителями, начались беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр. По последним данным, 11 человек погибли, за медицинской помощью обратились более 170 человек, были сожжены или разрушены несколько десятков домов, магазинов, автомашин. С 8 февраля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]