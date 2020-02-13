Казахстан усилил санитарный контроль на таможенных постах с Туркменистаном и Узбекистаном из-за угрозы коронавируса

В Мангистауской области на западе Казахстана на таможенных постах "Тажен" и "Темир-баба", на границах с Узбекистаном и Туркменистаном - внешних границах ЕАЭС, в связи с угрозой распространения коронавируса усилены меры санитарно-карантинного контроля, сообщил в четверг областной департамент госдоходов.

"В пунктах пропуска тщательно следят за состоянием въезжающих в страну граждан. Посты оснащены стационарными и переносными тепловизорами, имеются медкабинеты, снабжены необходимыми средствами, медицинские маски, специальные медицинские костюмы, комбинезоны", - говорится в сообщении.

Таможенный пост "Темир-баба" расположен на границе с Туркменистаном, пост "Тажен" - на границе с Узбекистаном.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, в Китае общее число скончавшихся после заражения коронавирусом достигло 1 тыс. 367 человек. Заражение подтверждено у 59 тыс. 804 человек.

В России сообщалось лишь о двух случаях выявления коронавирусной инфекции - "китайский" вирус был обнаружен в конце января у двух граждан КНР: студентки в Тюменской области и мужчины в Забайкальском крае. Оба они выписаны из российских больниц на этой неделе, заболевание протекало у них в легкой форме.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.