Белоруссия остается в сфере интересов России из-за географического положения, но хотела бы быть похожей на Швейцарию - глава МИД

Белоруссия не может выйти из сферы интересов России в силу географического положения, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
"Беларусь, как и Швейцария, не может куда-то выйти из сферы интересов больших соседей. К сожалению, нельзя взять Беларусь и Швейцарию и перенести в какое-то другое, более комфортное место", - сказал Макей журналистам в четверг в Минске по итогам встречи с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Глава белорусского МИД констатировал, что "мы останемся там, где есть". "Но каково бы ни было влияние каких-то больших соседей, больших геополитических сил на такие средние по размерам государства, как Беларусь и Швейцария, у нас есть очень много общих интересов, которые создают основу для дальнейшего эффективного взаимодействия наших стран на международной арене", - подчеркнул он.
По словам министра, со своим швейцарским коллегой он обсудил вопросы, связанные с объединением усилий, направленных на урегулирование конфликтов, которые присутствуют в регионе и в мире в целом.
"Швейцария для нас является примером и экономического развития, и примером в контексте урегулирования различных конфликтов на мировой арене. И мы хотели бы быть похожими на Швейцарию в этом плане, находясь в нашем регионе", - продолжил Макей.
При этом министр напомнил о роли, которую сыграла Швейцария на начальной стадии урегулирования украинского кризиса.
В свою очередь Кассис заявил, что "Беларусь играет очень важную роль в процессе мирного урегулирования на Украине и в целом выступает своего рода строителем мостов в своем регионе".
"Швейцария тоже очень активно вовлечена в процесс урегулирования (украинского конфликта - ИФ), и это нас во многом сближает. Эти мирные переговоры по Украине (в рамках Трехсторонней контактной группы - ИФ) создают дополнительную почву по сближению Беларуси и Швейцарии", - отметил Кассис.
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