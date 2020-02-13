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СНГ 13.02.2020 18:33

Лукашенко пригласили в Швейцарию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса посетить эту страну с неофициальным визитом.

"В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг", - сказал Кассис на встрече с Лукашенко в четверг в Минске. Видео разговора опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".

Президент Белоруссии поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Швейцарии и отметил, что "если так случится (будет принято положительное решение - ИФ), мы поручим Петеру Шпулеру (владелец компании "Штадлер Рейл Групп") организацию этого визита", - добавил глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]