Лукашенко пригласили в Швейцарию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса посетить эту страну с неофициальным визитом.

"В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг", - сказал Кассис на встрече с Лукашенко в четверг в Минске. Видео разговора опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".

Президент Белоруссии поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Швейцарии и отметил, что "если так случится (будет принято положительное решение - ИФ), мы поручим Петеру Шпулеру (владелец компании "Штадлер Рейл Групп") организацию этого визита", - добавил глава государства.