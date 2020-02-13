Лукашенко пригласили в Швейцарию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса посетить эту страну с неофициальным визитом.
"В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг", - сказал Кассис на встрече с Лукашенко в четверг в Минске. Видео разговора опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".
Президент Белоруссии поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Швейцарии и отметил, что "если так случится (будет принято положительное решение - ИФ), мы поручим Петеру Шпулеру (владелец компании "Штадлер Рейл Групп") организацию этого визита", - добавил глава государства.
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