Джонсон приступил к перестановкам в британском правительстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг отстранил от должности пять членов кабинета в рамках перестановок в правительстве, сообщила в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.
От исполнения обязанностей отстранены главный юридический советник британского премьера Джеффри Кокс, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, министр по делам бизнеса Эстер Макви, министр по жилищному строительству Андреа Лидсом и министр по вопросам окружающей среды Тереза Вильерс.
По данным Даунинг-стрит, "премьер-министр хочет провести перестановку для того, чтобы заложить основы для правительства сейчас и в будущем, а также для того, чтобы продвинуть поколение талантов".
Ожидается, что позже в пятницу пройдет заседание кабинета министров.
Би-би-си отмечает, что такие высокопоставленные лица, как глава МИД Доминик Рааб, министр финансов Саджид Джавид и министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, сохранят свои позиции.
СМИ ожидали серьезных перестановок в британском правительстве еще в прошлом году, когда консерваторы под руководством Джонсона одержали победу на выборах в парламент, однако премьер решил отложить перемены до завершения Brexit. Джонсон готовит реорганизацию правительства, чтобы сократить число участников заседаний кабинета министров, где бывают не только сами министры, но и их заместители, и другие представители власти, отмечают СМИ. Таким образом, по мнению СМИ, он хочет упростить процесс принятия решений.
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