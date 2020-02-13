Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0269 GBR   2.2018 TRY   0.281

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.94 0.37 Brent 54.01 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.02.2020 18:41

Джонсон приступил к перестановкам в британском правительстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг отстранил от должности пять членов кабинета в рамках перестановок в правительстве, сообщила в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

От исполнения обязанностей отстранены главный юридический советник британского премьера Джеффри Кокс, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, министр по делам бизнеса Эстер Макви, министр по жилищному строительству Андреа Лидсом и министр по вопросам окружающей среды Тереза Вильерс.

По данным Даунинг-стрит, "премьер-министр хочет провести перестановку для того, чтобы заложить основы для правительства сейчас и в будущем, а также для того, чтобы продвинуть поколение талантов".

Ожидается, что позже в пятницу пройдет заседание кабинета министров.

Би-би-си отмечает, что такие высокопоставленные лица, как глава МИД Доминик Рааб, министр финансов Саджид Джавид и министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, сохранят свои позиции.

СМИ ожидали серьезных перестановок в британском правительстве еще в прошлом году, когда консерваторы под руководством Джонсона одержали победу на выборах в парламент, однако премьер решил отложить перемены до завершения Brexit. Джонсон готовит реорганизацию правительства, чтобы сократить число участников заседаний кабинета министров, где бывают не только сами министры, но и их заместители, и другие представители власти, отмечают СМИ. Таким образом, по мнению СМИ, он хочет упростить процесс принятия решений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕСТАНОВКИ


Похожие новости


Джонсон готовит досрочные выборы из-за попыток членов парламента заблокировать Brexit без сделки Кэмерон в течение дня получит от королевы поручение сформировать новое правительство Великобритании - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]