Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0269 GBR   2.2018 TRY   0.281

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.94 0.37 Brent 54.01 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.02.2020 19:14

Грузинская оппозиция предупреждает о возможности масштабных протестов в случае визита Лаврова в Тбилиси

Лидер фракции оппозиционной партии "Единое национальное движение" в парламенте Грузии Роман Гоциридзе заявил о недопустимости приезда в Тбилиси главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

В случае визита российского министра грузинская оппозиция проведет масштабную акцию протеста, предупредил Гоциридзе.

"Приезд Лаврова в Тбилиси должен быть исключен, в противном случае начнется такой протест, что представителям действующих властей придется улетать в Москву на его самолете, как это сделал в мае 2004 года глава Аджарии Аслан Абашидзе, вылетев на фоне акций протеста из Батуми в Москву вместе с тогдашним секретарем Совбеза России Игорем Ивановым", - сказал Гоциридзе.

По его словам, если в составе российской делегации будут лица, нарушившие закон Грузии об оккупации, то это будет "целенаправленной провокацией Москвы".

Москва направит свою делегацию на министерскую встречу Совета Европы в Тбилиси в мае этого года, однако уровень представленности будет определен позднее, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец 10 февраля.

Он отметил, что "решение об уровне российского участия вне зависимости от места проведения сессии будет приниматься позднее". При этом РФ будет учитывать, в том числе, и "способность грузинской стороны придерживаться существующего в Организации правила не использовать председательство для сведения политических счетов", а также "уровень представленности других ключевых государств СЕ".

Глава ДОС МИД РФ напомнил, что обычно делегации на этом мероприятии возглавляются министрами или их заместителями, в некоторых случаях - постпредами при Совете Европы. Сергей Лавров в период своего пребывания на посту министра иностранных дел "принял участие в пяти министериалах из 16".

"На Тбилиси, как на председателя КМСЕ, возложены международно-правовые обязательства предоставить всем делегациям беспрепятственный доступ на территорию страны, обеспечить соблюдение всех привилегий и иммунитетов, предусмотренных Генеральным соглашением СЕ. Разумеется, никакой национальный закон не может служить основанием для ограничений прав въезда национальных делегаций", - заявил Кобринец.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, РОССИЯ, ЛАВРОВ


Похожие новости


Грузинский премьер предупредил об ответственности за призывы к гражданскому противостоянию Премьер Грузии призвал граждан не допустить дестабилизации страны, к которой стремятся лидеры оппозиции Грузинская оппозиция митингует перед зданием парламента в Тбилиси Спикер парламента Грузии назвал "пропорциональными" действия полиции по разгону акции протеста В Тбилиси начался разгон акции оппозиции у здания парламента Грузии Зурабишвили назвала бойкот оппозицией ее выступления оскорблением государственного символа Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]