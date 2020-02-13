Грузинская оппозиция предупреждает о возможности масштабных протестов в случае визита Лаврова в Тбилиси

Лидер фракции оппозиционной партии "Единое национальное движение" в парламенте Грузии Роман Гоциридзе заявил о недопустимости приезда в Тбилиси главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

В случае визита российского министра грузинская оппозиция проведет масштабную акцию протеста, предупредил Гоциридзе.

"Приезд Лаврова в Тбилиси должен быть исключен, в противном случае начнется такой протест, что представителям действующих властей придется улетать в Москву на его самолете, как это сделал в мае 2004 года глава Аджарии Аслан Абашидзе, вылетев на фоне акций протеста из Батуми в Москву вместе с тогдашним секретарем Совбеза России Игорем Ивановым", - сказал Гоциридзе.

По его словам, если в составе российской делегации будут лица, нарушившие закон Грузии об оккупации, то это будет "целенаправленной провокацией Москвы".

Москва направит свою делегацию на министерскую встречу Совета Европы в Тбилиси в мае этого года, однако уровень представленности будет определен позднее, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец 10 февраля.

Он отметил, что "решение об уровне российского участия вне зависимости от места проведения сессии будет приниматься позднее". При этом РФ будет учитывать, в том числе, и "способность грузинской стороны придерживаться существующего в Организации правила не использовать председательство для сведения политических счетов", а также "уровень представленности других ключевых государств СЕ".

Глава ДОС МИД РФ напомнил, что обычно делегации на этом мероприятии возглавляются министрами или их заместителями, в некоторых случаях - постпредами при Совете Европы. Сергей Лавров в период своего пребывания на посту министра иностранных дел "принял участие в пяти министериалах из 16".

"На Тбилиси, как на председателя КМСЕ, возложены международно-правовые обязательства предоставить всем делегациям беспрепятственный доступ на территорию страны, обеспечить соблюдение всех привилегий и иммунитетов, предусмотренных Генеральным соглашением СЕ. Разумеется, никакой национальный закон не может служить основанием для ограничений прав въезда национальных делегаций", - заявил Кобринец.