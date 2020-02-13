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Финансы 13.02.2020 17:07

Во Франции прогнозируют замедление мирового экономического роста на 0,2 п.п. из-за коронавируса

Мировой экономический рост может замедлиться на 0,2 п.п. в 2020 году вследствие вспышки коронавируса в Китае, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFM TV.

Он также отметил, что рост ВВП Китая может замедлиться на 1 п.п.

"По нашей оценке, влияние будет порядка 1 п.п. годового роста для Китая. Это будет означать снижение темпов роста мирового спроса на 0,2 п.п.", - сказал он.

По словам Ле Мэра, экономический рост Франции может замедлится на 0,1 п.п.

Министр отметил, что новый коронавирус будет иметь более серьезные последствия для мировой экономики, чем вспышка атипичной пневмонии (SARS), поскольку доля Китая с того момента выросла с 8% до почти 20%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭКОНОМИКА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]