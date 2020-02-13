Суд отменил решение о штрафе в отношении главы ADIF

Решение о штрафе в отношении исполняющего обязанности главы Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF) Вугара Абдуллаева отменено, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бакинском Апелляционном суде.
«Бакинский Апелляционный суд отменил решение Бинагадинского районного суда об административном штрафе в размере 2 тыс. манатов в отношении исполняющего обязанности исполнительного директора ADIF Вугара Абдуллаева», - отметили в Фонде.
На основании решения суда, административное дело в отношении Абдуллаева закрыто.
А.Мамедов
ЦИК Азербайджана аннулировал результаты голосования в 4 избирательных округах
Президент Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС переговорный процесс по Карабаху и сотрудничество в энергетике
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии посетит Азербайджан
Президент Алиев поздравил «классиков» с 6 медалями на чемпионате Европы
VISA планирует запустить в Азербайджане сервис безналичного перевода чаевых
Нелегалы из Ближнего Востока и Азии пытаются транзитом через Азербайджан попасть в Европу по поддельным паспортам – ГПС
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
Американская база ПРО в Польше будет введена в строй не ранее 2022 года - с четырехлетней отсрочкой
В пресс-службе премьера Грузии опровергли сообщения о возможной встрече Гахария с главой МИД РФ в Мюнхене
Гиперзвуковое оружие России обессмыслило американскую систему ПРО - Путин
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам VISA
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялась олимпиада по ментальной арифметике
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию