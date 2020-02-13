Суд отменил решение о штрафе в отношении главы ADIF

Решение о штрафе в отношении исполняющего обязанности главы Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF) Вугара Абдуллаева отменено, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бакинском Апелляционном суде.

«Бакинский Апелляционный суд отменил решение Бинагадинского районного суда об административном штрафе в размере 2 тыс. манатов в отношении исполняющего обязанности исполнительного директора ADIF Вугара Абдуллаева», - отметили в Фонде.

На основании решения суда, административное дело в отношении Абдуллаева закрыто.

А.Мамедов