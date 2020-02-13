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Финансы 13.02.2020 17:07

Суд отменил решение о штрафе в отношении главы ADIF

Решение о штрафе в отношении исполняющего обязанности главы Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF) Вугара Абдуллаева отменено, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бакинском Апелляционном суде.

«Бакинский Апелляционный суд отменил решение Бинагадинского районного суда об административном штрафе в размере 2 тыс. манатов в отношении исполняющего обязанности исполнительного директора ADIF Вугара Абдуллаева», - отметили в Фонде.

На основании решения суда, административное дело в отношении Абдуллаева закрыто.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФОНД, ШТРАФ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]