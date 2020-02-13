В Амстердаме воспламенилась поступившая в одну из компаний посылка, один человек пострадал

Почтовая посылка воспламенилась в четверг в одной из компаний в Амстердаме, сообщает в твиттере городская полиция.

"Только что в одной из компаний в Блаймердрейфе (район на юго-востоке Амстердама) воспламенилось почтовое отправление. Один человек, надышавшийся дымом, госпитализирован. Полиция начала расследование", - говорится в сообщении.

Как сообщал Общественный нидерландский телерадиоканал со ссылкой на полицию, накануне взрывы прогремели в двух почтовых конторах в Нидерландах - в городах Амстердам и Керкраде (провинция Лимбург).

В обоих случаях пострадавших не было.

В январе на адреса ряда компаний в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте поступали заминированные почтовые посылки. Ни одна из них не взорвалась. Неизвестно, связаны ли с ними нынешние инциденты.