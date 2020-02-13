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Дальнее зарубежье 13.02.2020 17:20

В Амстердаме воспламенилась поступившая в одну из компаний посылка, один человек пострадал

Почтовая посылка воспламенилась в четверг в одной из компаний в Амстердаме, сообщает в твиттере городская полиция.

"Только что в одной из компаний в Блаймердрейфе (район на юго-востоке Амстердама) воспламенилось почтовое отправление. Один человек, надышавшийся дымом, госпитализирован. Полиция начала расследование", - говорится в сообщении.

Как сообщал Общественный нидерландский телерадиоканал со ссылкой на полицию, накануне взрывы прогремели в двух почтовых конторах в Нидерландах - в городах Амстердам и Керкраде (провинция Лимбург).

В обоих случаях пострадавших не было.

В январе на адреса ряда компаний в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте поступали заминированные почтовые посылки. Ни одна из них не взорвалась. Неизвестно, связаны ли с ними нынешние инциденты.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, АМСТЕРДАМ, ПОСЫЛКА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]