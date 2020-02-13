Пассажиры Diamond Princess смогут сойти на берег, но им придется остаться на карантине

Министерство здравоохранения Японии предложило пассажирам злополучного лайнера Diamond Princess, застрявшего в порту Иокагамы, сойти на берег, но им все равно придется проходить карантин, сообщает оператор лайнера круизная компания Princess Cruises.

"Желающие покинуть судно могут это сделать, но они должны будут остаться на карантине в специальных учреждениях. Первыми смогут сойти на берег пассажиры более старшего возраста с сопутствующими заболеваниями, а также те, кто проживает в каютах без окон", - говорится в сообщении.

По данным компании, покидающие судно пассажиры будут протестированы на коронавирус, и, если результат будет положительным, их направят в госпиталь, а если отрицательным - на карантин. Здоровых пассажиров разместят в индивидуальных номерах с удобствами, но еду им предложат только японскую - в коробках бэнто.

"При этом все гости, желающие остаться на судне, до окончания периода карантина, могут это сделать", - сообщает компания.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима- Гонконг-Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на карантин до 19 февраля.

На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов, среди которых 24 гражданина России, и 1 тыс. 045 членов экипажа.

По состоянию на четверг подтверждены 218 случаев заражения короновирусом среди пассажиров и экипажа. Также новый тип коронавируса обнаружен у чиновника японского Минздрава, проводившего осмотр судна.