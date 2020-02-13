Путин настаивает: кандидат в президенты РФ не должен иметь в своем прошлом гражданства другой страны, в том числе бывших советских республик

Президент РФ Владимир Путин выступил против того, чтобы сделать для лиц, имевших гражданство бывших советских республик, исключение из требования о единственном - российском - гражданстве для кандидатов в президенты РФ.

В ходе встречи в четверг с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию Путин подчеркнул, что сознательно выступил с таким предложением и не считает нужным делать исключение для выходцев из республик бывшего СССР, вернувшихся в Россию на проживание.

"Я думал над этим, у меня были сомнения именно по поводу граждан бывшего Советского Союза, которых мы как-то ограничиваем. Это правда. Но я сознательно после определенных раздумий предложил эту норму", - сказал глава государства.

Путин пояснил: "Да, ограничения есть. Но речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны, самой большой в мире по территории. Поэтому русский народ и все народы, населяющие РФ, должны быть уверены, что человек, который встает во главе российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа".