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СНГ 13.02.2020 17:44

Путин настаивает: кандидат в президенты РФ не должен иметь в своем прошлом гражданства другой страны, в том числе бывших советских республик

Президент РФ Владимир Путин выступил против того, чтобы сделать для лиц, имевших гражданство бывших советских республик, исключение из требования о единственном - российском - гражданстве для кандидатов в президенты РФ.

В ходе встречи в четверг с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию Путин подчеркнул, что сознательно выступил с таким предложением и не считает нужным делать исключение для выходцев из республик бывшего СССР, вернувшихся в Россию на проживание.

"Я думал над этим, у меня были сомнения именно по поводу граждан бывшего Советского Союза, которых мы как-то ограничиваем. Это правда. Но я сознательно после определенных раздумий предложил эту норму", - сказал глава государства.

Путин пояснил: "Да, ограничения есть. Но речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны, самой большой в мире по территории. Поэтому русский народ и все народы, населяющие РФ, должны быть уверены, что человек, который встает во главе российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]