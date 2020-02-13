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Внутренняя политика 13.02.2020 17:38

ЦИК Азербайджана аннулировал результаты голосования в 4 избирательных округах

Центральный избирательный комитет (ЦИК) Азербайджана аннулировал результаты досрочных парламентских выборов по четырем округам.

Такое решение принято на заседании ЦИК в четверг, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В частности, аннулированы итоги выборов от Имишли-Бейлаганского избирательного округа №80.

По данным ЦИК, в ходе проверок протоколов было установлено, что избирательные бюллетени были заранее обрезаны, создавались препятствия для участия наблюдателей в подсчете голосов, в некоторых избирательных пунктах выявлены нарушения.

Согласно вердикту экспертной группы ЦИК обращение кандидатов должно быть удовлетворено и вынесено на голосование. По итогам голосования результаты выборов признаны недействительными.

В этом округе лидировал Чингиз Ганизаде.

Также ЦИК аннулировал итоги выборов в третьем Хатаинском избирательном округе №35. Выборы признаны недействительными в 30 из 33 избирательных участках. В этом округе лидировал Рауф Арифоглу.

Кроме этого, ЦИК признал недействительными итоги выборов в первом Хатаинском избирательном округе №31, где нарушения были выявлены на 21 избирательном участке. Лидером в этом округе по предварительным данным считался представитель правящей партии Гусейнбала Мираламов.

Помимо этого, ЦИК аннулировал итоги голосования в избирательном округе №74, где нарушения были выявлены в 27 участках. Лидером по этому округу являлся еще один представитель правящей партии Хады Раджабли.

Заседание ЦИК продолжается, на нем рассматриваются итоги голосования еще в нескольких избирательных округах. Поэтому число округов, где аннулированы результаты, может увеличиться.

Как сообщалось ранее, 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. Явка на выборах составила 47,81%.

По предварительным данным ЦИК, 72 из 125 мест в новом парламенте получает правящая партия "Йени Азербайджан", еще 41 место - независимые кандидаты, остальные места - представители других партий.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦИК, ГОЛОСОВАНИЕ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]