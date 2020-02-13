ЦИК Азербайджана аннулировал результаты голосования в 4 избирательных округах

Центральный избирательный комитет (ЦИК) Азербайджана аннулировал результаты досрочных парламентских выборов по четырем округам.
Такое решение принято на заседании ЦИК в четверг, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
В частности, аннулированы итоги выборов от Имишли-Бейлаганского избирательного округа №80.
По данным ЦИК, в ходе проверок протоколов было установлено, что избирательные бюллетени были заранее обрезаны, создавались препятствия для участия наблюдателей в подсчете голосов, в некоторых избирательных пунктах выявлены нарушения.
Согласно вердикту экспертной группы ЦИК обращение кандидатов должно быть удовлетворено и вынесено на голосование. По итогам голосования результаты выборов признаны недействительными.
В этом округе лидировал Чингиз Ганизаде.
Также ЦИК аннулировал итоги выборов в третьем Хатаинском избирательном округе №35. Выборы признаны недействительными в 30 из 33 избирательных участках. В этом округе лидировал Рауф Арифоглу.
Кроме этого, ЦИК признал недействительными итоги выборов в первом Хатаинском избирательном округе №31, где нарушения были выявлены на 21 избирательном участке. Лидером в этом округе по предварительным данным считался представитель правящей партии Гусейнбала Мираламов.
Помимо этого, ЦИК аннулировал итоги голосования в избирательном округе №74, где нарушения были выявлены в 27 участках. Лидером по этому округу являлся еще один представитель правящей партии Хады Раджабли.
Заседание ЦИК продолжается, на нем рассматриваются итоги голосования еще в нескольких избирательных округах. Поэтому число округов, где аннулированы результаты, может увеличиться.
Как сообщалось ранее, 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. Явка на выборах составила 47,81%.
По предварительным данным ЦИК, 72 из 125 мест в новом парламенте получает правящая партия "Йени Азербайджан", еще 41 место - независимые кандидаты, остальные места - представители других партий.
Б.Рустамбеков
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