Путин за то, чтобы прописать в Основном законе запрет на отчуждение территорий страны

Президент России Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий РФ.
"У нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится", - сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, реагируя на соответствующее предложение актера Владимира Машкова.
"Так что давайте поручим юристам, попросим их сформулировать это должным образом", - продолжил Путин.
ЦИК Азербайджана аннулировал результаты голосования в 4 избирательных округах
Президент Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС переговорный процесс по Карабаху и сотрудничество в энергетике
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии посетит Азербайджан
Минэкономики и АЖД создают рабгруппу для развития железнодорожной инфраструктуры
Во Франции прогнозируют замедление мирового экономического роста на 0,2 п.п. из-за коронавируса
Президент Алиев поздравил «классиков» с 6 медалями на чемпионате Европы
VISA планирует запустить в Азербайджане сервис безналичного перевода чаевых
Нелегалы из Ближнего Востока и Азии пытаются транзитом через Азербайджан попасть в Европу по поддельным паспортам – ГПС
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам VISA
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялась олимпиада по ментальной арифметике
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию