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СНГ 13.02.2020 17:52

Путин за то, чтобы прописать в Основном законе запрет на отчуждение территорий страны

Президент России Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий РФ.

"У нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится", - сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, реагируя на соответствующее предложение актера Владимира Машкова.

"Так что давайте поручим юристам, попросим их сформулировать это должным образом", - продолжил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТЕРРИТОРИИ, ОТЧУЖДЕНИЕ, КОНСТИТУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]