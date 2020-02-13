Путин за то, чтобы прописать в Основном законе запрет на отчуждение территорий страны

Президент России Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий РФ.

"У нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится", - сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, реагируя на соответствующее предложение актера Владимира Машкова.

"Так что давайте поручим юристам, попросим их сформулировать это должным образом", - продолжил Путин.