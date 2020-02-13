Минэкономики и АЖД создают рабгруппу для развития железнодорожной инфраструктуры

Министерство экономики Азербайджана и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) создают совместную рабочую группу, сообщает АЖД.
«Основной целью рабочей группы является подготовка предложений по повышению эффективности капитальных вложений в железнодорожную инфраструктуру, по оптимизации операционных расходов, по применению стандартов корпоративного управления и др.», - отмечается в сообщении.
Решение принято по итогам встречи министра экономики Микаила Джаббарова и председателя АЖД Джавида Гурбанова.
Б.Рустамбеков
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