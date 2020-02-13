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Транспорт и связь 13.02.2020 17:54

Минэкономики и АЖД создают рабгруппу для развития железнодорожной инфраструктуры

Министерство экономики Азербайджана и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) создают совместную рабочую группу, сообщает АЖД.

«Основной целью рабочей группы является подготовка предложений по повышению эффективности капитальных вложений в железнодорожную инфраструктуру, по оптимизации операционных расходов, по применению стандартов корпоративного управления и др.», - отмечается в сообщении.

Решение принято по итогам встречи министра экономики Микаила Джаббарова и председателя АЖД Джавида Гурбанова.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЖД, МИНЭКОНОМИКИ, РАБГРУППА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]