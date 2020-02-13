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СНГ 13.02.2020 17:58

Путин не видит смысла закреплять в Конституции РФ статус ядерной державы из-за возможности оружия на других физических принципах

Президент РФ Владимир Путин выступил против закрепления в Конституции статуса ядерной державы РФ, объяснив это тем, что у России просто могут появиться другие, более перспективные виды вооружений.

"Вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были всегда на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения, всегда. А это может быть не обязательно ядерное оружие, это может быть оружие на других физических принципах", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

"Поэтому ядерный статус - это не вечное. Как говорил один специалист в области энергетики - каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии", - добавил президент.

Он отметил, что "так и в оборонной сфере: когда-то, может быть, ядерное оружие будет не самым эффективным или будет бессмысленным".

"То, что Россия должна быть на шаг впереди по своему оборонному потенциалу - это точно, а надо ли это в Конституции писать, я сейчас не уверен", - пояснил Путин.

Но добавил при этом, что "ядерный статус (России-ИФ) еще долгое время будет важен".

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Тэги: РОССИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, АТОМ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]