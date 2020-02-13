Путин не видит смысла закреплять в Конституции РФ статус ядерной державы из-за возможности оружия на других физических принципах

Президент РФ Владимир Путин выступил против закрепления в Конституции статуса ядерной державы РФ, объяснив это тем, что у России просто могут появиться другие, более перспективные виды вооружений.

"Вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были всегда на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения, всегда. А это может быть не обязательно ядерное оружие, это может быть оружие на других физических принципах", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

"Поэтому ядерный статус - это не вечное. Как говорил один специалист в области энергетики - каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии", - добавил президент.

Он отметил, что "так и в оборонной сфере: когда-то, может быть, ядерное оружие будет не самым эффективным или будет бессмысленным".

"То, что Россия должна быть на шаг впереди по своему оборонному потенциалу - это точно, а надо ли это в Конституции писать, я сейчас не уверен", - пояснил Путин.

Но добавил при этом, что "ядерный статус (России-ИФ) еще долгое время будет важен".