В пресс-службе премьера Грузии опровергли сообщения о возможной встрече Гахария с главой МИД РФ в Мюнхене

Встреча премьер-министра Грузии Георгия Гахария с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене не планируется, заявили в четверг журналистам в пресс-службе главы грузинского правительства.
Пресс-служба таким образом прокомментировала заявление представителя грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе о том, что на 56-ой конференции по безопасности в Мюнхене, куда отправился Гахария, может состояться его встреча с Лавровым.
"Это ложь. Встреча премьер-министра Георгия Гахария и Сергея Лаврова не планируется", - заявили в пресс-службе.
Деканоидзе ранее в четверг заявила журналистам, что не исключено, что глава российского МИД может получить от премьера Грузии определенные гарантии безопасности на случай, если он решит посетить Тбилиси в мае для участия в заседании комитета министров Совета Европы.
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