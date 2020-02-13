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Регион 13.02.2020 18:00

В пресс-службе премьера Грузии опровергли сообщения о возможной встрече Гахария с главой МИД РФ в Мюнхене

Встреча премьер-министра Грузии Георгия Гахария с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене не планируется, заявили в четверг журналистам в пресс-службе главы грузинского правительства.

Пресс-служба таким образом прокомментировала заявление представителя грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе о том, что на 56-ой конференции по безопасности в Мюнхене, куда отправился Гахария, может состояться его встреча с Лавровым.

"Это ложь. Встреча премьер-министра Георгия Гахария и Сергея Лаврова не планируется", - заявили в пресс-службе.

Деканоидзе ранее в четверг заявила журналистам, что не исключено, что глава российского МИД может получить от премьера Грузии определенные гарантии безопасности на случай, если он решит посетить Тбилиси в мае для участия в заседании комитета министров Совета Европы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]