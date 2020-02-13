Гиперзвуковое оружие России обессмыслило американскую систему ПРО - Путин

Российское гиперзвуковое оружие сделало бессмысленными попытки США нивелировать ядерный потенциал РФ, заявил президент Владимир Путин.

На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию писатель Захар Прилепин предложил зафиксировать в Основном законе ядерный статус РФ.

Путин в связи с этим обратил внимание на то, что "некоторые эксперты за рубежом работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие бессмысленным для его обладателей". "Например, система противоракетной обороны (Соединенных Штатов Америки -ИФ), о которой вы все хорошо знаете, как раз и направлена на то, чтобы "обесточить" наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным", - пояснил российский лидер.

"Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными стали траты многомиллиардные, которые они уже произвели", - подчеркнул Путин.