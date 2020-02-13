В Азербайджане утвержден план действий на 2020-2025гг по реализации Стратегии занятости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении план действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии занятости.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Координационную работу по распоряжению поручено осуществить министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Минтруда поручено раз в год докладывать главе государства о выполнении плана действий.

«Стратегия занятости Азербайджанской Республики на 2019-2030гг» была утверждена 30 октября 2018 года.

Документ утвержден с целью формирования долгосрочной государственной политики занятости, направленной на обеспечение эффективной занятости на основе существующих в Азербайджане демографических аспектов и перспектив развития и определенных экономических приоритетов страны.

Стратегия направлена на обеспечение перехода с экстенсивной политики занятости на интенсивный, увеличение уровня занятости населения, обеспечения полной занятости, поддержку достойного труда и производительности труда.

Реализация стратегии направлена также на поддержку микро, малого и среднего предпринимательства, развитие рынка труда.

В Стратегии указан ряд стратегических целей на период до 2030 года.

В частности, снижение уровня безработицы в стране до 4%; доведение официальной занятости (за исключением сектора АПК) до 80%; сокращение удельного веса молодежи (в возрасте 15-24 лет), не занятой на рынке труда и в образовании, до 15%, увеличение числа региональных центров профессионального образования (РЦПО) до 10.

А.Мамедов