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Социум 13.02.2020 18:23

В Азербайджане утвержден план действий на 2020-2025гг по реализации Стратегии занятости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении план действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии занятости.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Координационную работу по распоряжению поручено осуществить министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Минтруда поручено раз в год докладывать главе государства о выполнении плана действий.

«Стратегия занятости Азербайджанской Республики на 2019-2030гг» была утверждена 30 октября 2018 года.

Документ утвержден с целью формирования долгосрочной государственной политики занятости, направленной на обеспечение эффективной занятости на основе существующих в Азербайджане демографических аспектов и перспектив развития и определенных экономических приоритетов страны.

Стратегия направлена на обеспечение перехода с экстенсивной политики занятости на интенсивный, увеличение уровня занятости населения, обеспечения полной занятости, поддержку достойного труда и производительности труда.

Реализация стратегии направлена также на поддержку микро, малого и среднего предпринимательства, развитие рынка труда.

В Стратегии указан ряд стратегических целей на период до 2030 года.

В частности, снижение уровня безработицы в стране до 4%; доведение официальной занятости (за исключением сектора АПК) до 80%; сокращение удельного веса молодежи (в возрасте 15-24 лет), не занятой на рынке труда и в образовании, до 15%, увеличение числа региональных центров профессионального образования (РЦПО) до 10.

А.Мамедов

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Тэги: ЗАНЯТОСТЬ, СТРАТЕГИЯ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]