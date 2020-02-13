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Карабахский конфликт 13.02.2020 18:56

Меркель отмечает важность прогресса в отношениях Азербайджана и Армении

Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала успехов Армении в процессе судебно-правовых реформ, а также подчеркнула необходимость диалога с Баку.

"В Армении сейчас происходят большие изменения, в том числе в правовой сфере. Это непростой процесс, и мы желаем вам удачи в ваших действиях", - сказала Меркель на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине в четверг.

По ее словам, в ходе переговоров с Пашиняном будет обсуждена также карабахская проблематика.

"Прогресс в отношениях Армении и Азербайджан важен. И сегодня мы обсудим эту тему", - отметила канцлер Германии.

Со своей стороны Пашинян заявил, что отношения Армении с Германией основаны "на общих ценностях".

"Мы заинтересованы также в деятельности германских компаний в Армении", - отметил он.

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Тэги: ФРГ, АРМЕНИЯ, ТЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]