Меркель отмечает важность прогресса в отношениях Азербайджана и Армении

Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала успехов Армении в процессе судебно-правовых реформ, а также подчеркнула необходимость диалога с Баку.

"В Армении сейчас происходят большие изменения, в том числе в правовой сфере. Это непростой процесс, и мы желаем вам удачи в ваших действиях", - сказала Меркель на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине в четверг.

По ее словам, в ходе переговоров с Пашиняном будет обсуждена также карабахская проблематика.

"Прогресс в отношениях Армении и Азербайджан важен. И сегодня мы обсудим эту тему", - отметила канцлер Германии.

Со своей стороны Пашинян заявил, что отношения Армении с Германией основаны "на общих ценностях".

"Мы заинтересованы также в деятельности германских компаний в Армении", - отметил он.