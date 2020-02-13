Меркель отмечает важность прогресса в отношениях Азербайджана и Армении

Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала успехов Армении в процессе судебно-правовых реформ, а также подчеркнула необходимость диалога с Баку.
"В Армении сейчас происходят большие изменения, в том числе в правовой сфере. Это непростой процесс, и мы желаем вам удачи в ваших действиях", - сказала Меркель на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине в четверг.
По ее словам, в ходе переговоров с Пашиняном будет обсуждена также карабахская проблематика.
"Прогресс в отношениях Армении и Азербайджан важен. И сегодня мы обсудим эту тему", - отметила канцлер Германии.
Со своей стороны Пашинян заявил, что отношения Армении с Германией основаны "на общих ценностях".
"Мы заинтересованы также в деятельности германских компаний в Армении", - отметил он.
Украинский "Энергоатом" в январе снизил выработку электроэнергии на 3,5%
Цены на нефть перешли к росту, Brent на уровне $56,19 за баррель
В Азербайджане утвержден план действий на 2020-2025гг по реализации Стратегии занятости
Президент Алиев поздравил «классиков» с 6 медалями на чемпионате Европы
VISA планирует запустить в Азербайджане сервис безналичного перевода чаевых
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
Начальники генштабов РФ и Турции обсудили по телефону обстановку в Идлибской зоне - Минобороны России
Генсек НАТО призвал сирийские войска прекратить атаки в Идлибе
Последствия коронавируса для экономики ЕС оценивать рано - еврокомиссар
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам VISA
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялась олимпиада по ментальной арифметике
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию