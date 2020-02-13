Фондовые индексы США теряют в начале торгов около 0,3%

Американские фондовые индексы начали сессию в четверг на негативной ноте на данных о росте в КНР числа случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, а также из-за слабой финансовой отчетности ряда крупных компаний.

"До сих пор финансовые рынки неуклонно игнорировали проблему коронавируса, вместо этого трейдеры сосредоточились на избытке ликвидности, что подтолкнуло рынки США к рекордным максимумам, - полагает управляющий директор по валютным стратегиям Борис Шлоссберг BK Asset Management. - Но так не могло продолжаться вечно, и суровая реальность влияния коронавируса наконец-то начала вызывать озабоченность среди инвесторов".

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами за 15 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в январе выросли 2,3% против ожидавшихся 2,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 205 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8 тыс.

Цена акций Tesla Inc. снижается на 1,3% в начале торгов в четверг. Производитель электромобилей и солнечных панелей заявил о намерении разместить новые акции на сумму около $2 млрд. Также компания объявила, что планирует увеличить капзатраты в 2020 году до $3,5 млрд. По итогам прошлого года их размер составил $1,33 млрд по сравнению с запланированными $2,6 млрд.

Котировки бумаг MGM Resorts International падают на 4,6%. Глава сети казино и отелей Джим Меррен уйдет в отставку, когда ему будет найдена замена, то есть до истечения срока контракта. Он также покинет пост председателя совета директоров компании.

Cisco Systems Inc. получила выручку выше ожиданий во втором квартале текущего финансового года, но прогноз компании разочаровал экспертов. В результате акции крупнейшего мирового производителя сетевого оборудования дешевеют на 6,3%.

Southwest Airlines Co. откладывает возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX с 6 июня до 10 августа из-за сохраняющейся неопределенности по поводу того, когда будет дано разрешение на возобновление полетов. Акции авиакомпании снижаются на 0,5%.

Цена бумаг Ralph Lauren Corp. опускается на 1,8%. Дом моды заявил о том, что оценивает негативное влияние коронавируса на продажи в текущем году в районе $55-70 млн.

Акции PepsiCo Inc. подешевели на 1,3%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в четвертом финквартале в 4 раза, в том числе из-за высокой базы сравнения. В ходе предварительных торгов бумаги росли в цене из-за благоприятного прогноза компании на текущий год.

Среди компаний, которые входят в расчет Dow Jones Industrial Average, повышаются котировки бумаг Walmart Inc. и American Express - на 0,4%, Procter & Gamble и Caterpillar - на 0,3%.

Значение Dow Jones к 17:57 снизилось на 0,34% и составляло 29450,37 пункта.

Индекс Standard & Poors 500 к этому времени уменьшился на 0,23% - до 3371,84 пункта.

Nasdaq Composite с начала торгов опустился на 0,31%, составив 9696,21 пункта.