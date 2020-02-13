Цены на нефть перешли к росту, Brent на уровне $56,19 за баррель

Нефть эталонных марок перешла к росту в ходе торгов в четверг.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 МСК составляет $56,19 за баррель, что на $0,4 (0,72%) выше цены закрытия предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,34 (0,66%) - до $51,51 за баррель.
Нефтяные цены ранее снижались в ходе торгов, после того как Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. б/с - до 825 тыс. б/с, говорится в отчете агентства. Причиной пересмотра прогноза стало распространение коронавируса.
При этом МЭА ожидает, что в первом квартале текущего года мировой спрос на нефть сократится на 435 тыс. б/с. Это будет первым квартальным сокращением за более чем десять лет, отмечает МЭА.
В Китае по состоянию на четверг зарегистрировано 15,152 тыс. новых случая заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщили на пресс-конференции представители Государственного комитета здравоохранения КНР. По их данным, 254 пациента скончались. Таким образом, общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом по состоянию на четверг достигло в Китае 1367 человек. Заражение подтверждено у 59,804 тыс. человек.
Тем временем, Россия пока не сформулировала свою позицию по продлению сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. По словам пресс-секретаря президента РФ, она будет объявлена своевременно.
Основная часть российских нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ на второй квартал, сообщил журналистам первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов по итогам совещания у министра энергетики РФ Александра Новака в среду.
Помимо этого, Россия пока не сформулировала своей позиции по рекомендациям технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного сокращения добычи на 600 тыс. б/с.
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