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СНГ 14.02.2020 15:28

Минск и Москва ограничатся экономической интеграцией, наднациональные органы создаваться не будут - Лукашенко

Белоруссия и Россия продолжат работу по дорожным картам интеграции, создание наднациональных органов не обсуждают, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - заявил Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК. Президента цитирует госагентство БелТА.

Вместе с тем он отметил, что создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать.

"Чисто экономические вопросы по интеграции", - добавил Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]