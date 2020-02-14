Минск и Москва ограничатся экономической интеграцией, наднациональные органы создаваться не будут - Лукашенко

Белоруссия и Россия продолжат работу по дорожным картам интеграции, создание наднациональных органов не обсуждают, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - заявил Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК. Президента цитирует госагентство БелТА.
Вместе с тем он отметил, что создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать.
"Чисто экономические вопросы по интеграции", - добавил Лукашенко.
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