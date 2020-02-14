Лукашенко просит Путина снизить цену на газ для регионов Белоруссии, пострадавших от катастрофы в Чернобыле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить цену на газ для регионов Белоруссии, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
"Россия сегодня как правопреемница СССР не должна уходить от обещаний советского правительства. Почему Беларуси, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка?" - заявил Лукашенко в пятницу, передавая свой диалог с Путиным 7 февраля в Сочи работникам Светлогорского ЦКК.
Белорусского президента цитирует госагентство "БелТА".
"Александр Лукашенко предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики", - отмечается в публикации.
"Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", - сказал президент.
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