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СНГ 14.02.2020 15:45

Лукашенко просит Путина снизить цену на газ для регионов Белоруссии, пострадавших от катастрофы в Чернобыле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить цену на газ для регионов Белоруссии, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Россия сегодня как правопреемница СССР не должна уходить от обещаний советского правительства. Почему Беларуси, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка?" - заявил Лукашенко в пятницу, передавая свой диалог с Путиным 7 февраля в Сочи работникам Светлогорского ЦКК.

Белорусского президента цитирует госагентство "БелТА".

"Александр Лукашенко предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики", - отмечается в публикации.

"Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", - сказал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]