Renault неожиданно получила чистый убыток в 2019 году, снизила размер дивидендов

Renault SA, вторая по величине автомобильная компания Франции, получила чистый убыток в 2019 году и понизила размер дивидендов на фоне слабого мирового спроса на автомобили.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток составил 141 млн евро ($153,1 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 3,3 млрд евро по итогам 2018 года. Результаты стали неожиданностью для аналитиков, опрошенных FactSet, которые в среднем ожидали чистую прибыль в размере 1,77 млрд евро.
Давление на показатель оказали существенные расходы, связанные с налогами, а также затраты на реструктуризацию и обесценение активов. Еще одним негативным фактором стали слабые результаты совместных предприятий компании в Китае, говорится в отчетности.
Выручка Renault сократилась на 3,3% и составила 55,54 млрд евро при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне 55,32 млрд евро. В прошлом месяце автопроизводитель сообщил о снижении продаж автомобилей в 2019 году на фоне замедления на глобальном рынке и прогнозировал снижение выручки на 3-4%.
Операционная прибыль упала на 30% и составила 2,11 млрд евро по сравнению с 2,99 млрд евро в предыдущем году.
Операционная маржа в 2019 году составила 4,8% при прогнозе компании на уровне около 5%.
Renault понизила размер дивидендов до 1,1 евро на акцию с 3,55 евро в 2018 году.
В 2020 году компания ожидает выручку на уровне 2019 года без учета колебания валютных курсов и операционную маржу в размере 3-4%.
Компания отмечает, что ситуация с коронавирусом затуманила перспективы на 2020 год, и в ее прогнозе не учитываются возможные последствия масштабной вспышки эпидемии пневмонии.
Renault ожидает спада на глобальном автомобильном рынке как минимум на 3% в 2020 году.
Акции Renault теряют в цене 3,75% на торгах в Париже в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала на 20,55%.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Конвенция о статусе Каспия заложила фундамент для крупномасштабного сотрудничества в регионе –Токаев
Лукашенко заявил, что Минск не будет платить надбавку "дочке" Газпрома при поставках газа
Саудовская ACWA Power построит ТЭС на западе Узбекистана стоимостью $1 млрд
В казахстанском Актобе в результате ДТП опрокинулся маршрутный автобус, 26 человек госпитализированы
Турпоток в Таиланд в начале февраля упал почти вдвое из-за коронавируса
Американцы потратят в среднем $142 на подарок по случаю Дня святого Валентина в этом году
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк Республика представил проект «Open Banking» на международном форуме
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам VISA
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию