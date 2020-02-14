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Дальнее зарубежье 14.02.2020 23:01

Renault неожиданно получила чистый убыток в 2019 году, снизила размер дивидендов

Renault SA, вторая по величине автомобильная компания Франции, получила чистый убыток в 2019 году и понизила размер дивидендов на фоне слабого мирового спроса на автомобили.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток составил 141 млн евро ($153,1 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 3,3 млрд евро по итогам 2018 года. Результаты стали неожиданностью для аналитиков, опрошенных FactSet, которые в среднем ожидали чистую прибыль в размере 1,77 млрд евро.

Давление на показатель оказали существенные расходы, связанные с налогами, а также затраты на реструктуризацию и обесценение активов. Еще одним негативным фактором стали слабые результаты совместных предприятий компании в Китае, говорится в отчетности.

Выручка Renault сократилась на 3,3% и составила 55,54 млрд евро при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне 55,32 млрд евро. В прошлом месяце автопроизводитель сообщил о снижении продаж автомобилей в 2019 году на фоне замедления на глобальном рынке и прогнозировал снижение выручки на 3-4%.

Операционная прибыль упала на 30% и составила 2,11 млрд евро по сравнению с 2,99 млрд евро в предыдущем году.

Операционная маржа в 2019 году составила 4,8% при прогнозе компании на уровне около 5%.

Renault понизила размер дивидендов до 1,1 евро на акцию с 3,55 евро в 2018 году.

В 2020 году компания ожидает выручку на уровне 2019 года без учета колебания валютных курсов и операционную маржу в размере 3-4%.

Компания отмечает, что ситуация с коронавирусом затуманила перспективы на 2020 год, и в ее прогнозе не учитываются возможные последствия масштабной вспышки эпидемии пневмонии.

Renault ожидает спада на глобальном автомобильном рынке как минимум на 3% в 2020 году.

Акции Renault теряют в цене 3,75% на торгах в Париже в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала на 20,55%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, RENAULT, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]