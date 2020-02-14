Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8416 RUR   0.0268 GBR   2.2173 TRY   0.2813

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.42 0.25 Brent 56.34 0.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.02.2020 16:17

Усиление охраны таджикско-афганской границы привело к снижению наркотрафика в Таджикистан - глава АКН

Усиление мер безопасности на таджикско-афганской границе привело к снижению объема наркотрафика из Афганистана в Таджикистан, заявил на пресс-конференции в Душанбе директор республиканского Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Шерхон Салимзода.

По его словам, в 2019 году в Таджикистане были зарегистрированы 582 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, изъяты 1 тонна 637 кг наркотических веществ, что в 2,2 раза меньше, чем в предыдущем году.

"Террористические, экстремистские группы из Сирии, Ирака, в которых есть и граждане республики, после разгрома перебрались в северные районы Афганистана, приграничные с Таджикистаном, в связи с чем были усилены меры охраны таджикско-афганского участка границы", - сказал Салимзода.

"Мы установили надежный заслон контрабанде наркотиков из Афганистана в Таджикистан и другие страны. Так, из 1 тонны 637 кг изъятых в 2019 году наркотиков 48%, или 781 кг, перехвачены в приграничной зоне", - отметил глава ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ГРАНИЦА, НАРКОТРАФИК


Похожие новости


Высокопоставленный член "Талибан" арестован на севере Афганистана с подробной картой афганско-таджикской границы - МВД Президент Таджикистана призвал СНГ к сплоченности перед угрозой терроризма, исходящей из Афганистана Программа по укреплению таджикско-афганской границы проходит утверждение в странах ОДКБ - генсек В МИД РФ отслеживают ситуацию на таджикско-афганской границе Таджикские пограничники ищут группу боевиков, проникших из Афганистана и убивших двух лесников Пограничники Таджикистана на афганской границе с начала года 17 раз вступали в бой с контрабандистами, изъяли 1,1 т наркотиков - ГКНБ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]