Усиление охраны таджикско-афганской границы привело к снижению наркотрафика в Таджикистан - глава АКН

Усиление мер безопасности на таджикско-афганской границе привело к снижению объема наркотрафика из Афганистана в Таджикистан, заявил на пресс-конференции в Душанбе директор республиканского Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Шерхон Салимзода.

По его словам, в 2019 году в Таджикистане были зарегистрированы 582 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, изъяты 1 тонна 637 кг наркотических веществ, что в 2,2 раза меньше, чем в предыдущем году.

"Террористические, экстремистские группы из Сирии, Ирака, в которых есть и граждане республики, после разгрома перебрались в северные районы Афганистана, приграничные с Таджикистаном, в связи с чем были усилены меры охраны таджикско-афганского участка границы", - сказал Салимзода.

"Мы установили надежный заслон контрабанде наркотиков из Афганистана в Таджикистан и другие страны. Так, из 1 тонны 637 кг изъятых в 2019 году наркотиков 48%, или 781 кг, перехвачены в приграничной зоне", - отметил глава ведомства.