Сирийская армия вернула контроль над стратегической базой на юго-западе провинции Алеппо

Армия Сирии сумела занять на юго-западе провинции Алеппо стратегически важную базу 46-го полка, контроль над которой был утерян еще в 2012 году, сообщает в пятницу информационный портал "Аль-Масдар" со ссылкой на местные источники.
По их данным, сирийские военные при поддержке палестино-сирийской группировки "Бригада Аль-Кудс " и местных сил самообороны вошли на территорию базы и в соседний с ней город после того, как боевики, не оказывая сопротивления, вывели свои силы из этого района.
"Аль-Масдар" отмечает, что теперь сирийская армия поведет наступление на город Эль-Атариб, расположенный вблизи границы Сирии с Турцией.
Портал указывает, что утрата экстремистами позиций на юго-западе провинции Алеппо и на востоке соседней провиции Идлиб оказалась большой неожиданностью для сирийских правительственных сил. При этом турецкие силы в регионе не оказали существенной поддержки боевикам, чтобы они смогли удержать эти территории, добавляет "Аль-Масдар".
База 46-го полка была захвачена 19 ноября 2012 года отрядами оппозиционной "Свободной сирийской армии" после осады, длившейся с 22 сентября того же года.
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