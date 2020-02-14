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Дальнее зарубежье 14.02.2020 16:26

Сирийская армия вернула контроль над стратегической базой на юго-западе провинции Алеппо

Армия Сирии сумела занять на юго-западе провинции Алеппо стратегически важную базу 46-го полка, контроль над которой был утерян еще в 2012 году, сообщает в пятницу информационный портал "Аль-Масдар" со ссылкой на местные источники.

По их данным, сирийские военные при поддержке палестино-сирийской группировки "Бригада Аль-Кудс " и местных сил самообороны вошли на территорию базы и в соседний с ней город после того, как боевики, не оказывая сопротивления, вывели свои силы из этого района.

"Аль-Масдар" отмечает, что теперь сирийская армия поведет наступление на город Эль-Атариб, расположенный вблизи границы Сирии с Турцией.

Портал указывает, что утрата экстремистами позиций на юго-западе провинции Алеппо и на востоке соседней провиции Идлиб оказалась большой неожиданностью для сирийских правительственных сил. При этом турецкие силы в регионе не оказали существенной поддержки боевикам, чтобы они смогли удержать эти территории, добавляет "Аль-Масдар".

База 46-го полка была захвачена 19 ноября 2012 года отрядами оппозиционной "Свободной сирийской армии" после осады, длившейся с 22 сентября того же года.

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Тэги: СИРИЯ, АЛЕППО, НАСТУПЛЕНИЕ, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]