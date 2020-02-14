ЕС выступает за скорейшее и мирное решение конфликта в Карабахе – спецпредставитель по Южному Кавказу

Заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в пятницу провел встречу с специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи Велиев подчеркнул, что деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Клаар отметил важность скорейшего и мирного урегулирования конфликта для обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе, подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Х.Насирзаде