Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8416 RUR   0.0268 GBR   2.2173 TRY   0.2813

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.42 0.25 Brent 56.34 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 14.02.2020 15:32

ЕС выступает за скорейшее и мирное решение конфликта в Карабахе – спецпредставитель по Южному Кавказу

Заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в пятницу провел встречу с специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи Велиев подчеркнул, что деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Клаар отметил важность скорейшего и мирного урегулирования конфликта для обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе, подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КАРАБАХ


Похожие новости


Деструктивная позиция Армении привела к отсутствию результата в переговорах по Карабаху - Гасанов Туск призвал к сдержанности стороны конфликта в Карабахе, не имеющего военного решения Военного пути карабахского урегулирования не существует - Туск Могерини заверила главу МИД Армении в содействии карабахскому урегулированию Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС обсудили карабахское урегулирование и сотрудничество с Евросоюзом Баку призвал Ереван прекратить уличный популизм и предпринять серьезные шаги в карабахском урегулировании

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]