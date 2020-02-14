Азербайджан и ШОС организуют в апреле конференцию по развитию транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад

Азербайджан и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в апреле проведут конференцию по вопросам развития транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, заявил генсек организации ШОС Владимир Норов.

«Хочу отметить, что проведение 21 апреля конференции по вопросам развития транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад является вашей инициативой. Инициатива Азербайджана очень своевременная», - сказал Норов в пятницу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене, сообщает сайт главы государства.

Норов отметил, что страны-члены ШОС поддержали данную инициативу.

«Думаю, что данная конференция станет важной площадкой для налаживания тесных связей соответствующих структур в транспортной сфере и для обсуждения вопросов сотрудничества», - добавил генсек ШОС.

В свою очередь, Алиев отметил, что присоединение Азербайджана к ШОС в качестве партнера по диалогу подтверждает серьезные намерения страны в отношении сотрудничества с организацией. «Со всеми странами-членами ШОС у нас хорошие, добрососедские отношения. Мы в двухстороннем, а иногда и трехстороннем формате реализуем много транспортных, энергетических и инфраструктурных проектов», - сказал президент Азербайджана.

Б.Рустамбеков