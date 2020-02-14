Шеф спецслужб Украины и представители США обсудили реформы в сфере безопасности

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и делегация представителей Атлантического совета США договорились об углублении сотрудничества между странами, сообщает пресс-центр СБУ.
"В ходе встречи стороны обсудили видение путей укрепления двусторонних отношений и направления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, в частности, в контексте противодействия гибридным угрозам со стороны России", - сказано в сообщении.
Также особое внимание в беседе было уделено реформированию сектора безопасности Украины, ключевым направлением которого является реформа СБУ.
"Мы уже начали переход к новым принципам работы спецслужбы, а новый закон "О Службе безопасности Украины" закрепит их окончательно. В этом процессе реформирования опыт и поддержка международных партнеров важны для нас", - отметил Баканов.
Так, глава СБУ и представители Атлантического совета СЩА договорились продолжать и углублять высокий уровень сотрудничества, который уже существует между сторонами.
Кроме того, американская сторона в очередной раз подчеркнула поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. По мнению представителей США, сильная и реформированная Украина является важным элементом европейской безопасности.
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