Шеф спецслужб Украины и представители США обсудили реформы в сфере безопасности

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и делегация представителей Атлантического совета США договорились об углублении сотрудничества между странами, сообщает пресс-центр СБУ.

"В ходе встречи стороны обсудили видение путей укрепления двусторонних отношений и направления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, в частности, в контексте противодействия гибридным угрозам со стороны России", - сказано в сообщении.

Также особое внимание в беседе было уделено реформированию сектора безопасности Украины, ключевым направлением которого является реформа СБУ.

"Мы уже начали переход к новым принципам работы спецслужбы, а новый закон "О Службе безопасности Украины" закрепит их окончательно. В этом процессе реформирования опыт и поддержка международных партнеров важны для нас", - отметил Баканов.

Так, глава СБУ и представители Атлантического совета СЩА договорились продолжать и углублять высокий уровень сотрудничества, который уже существует между сторонами.

Кроме того, американская сторона в очередной раз подчеркнула поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. По мнению представителей США, сильная и реформированная Украина является важным элементом европейской безопасности.