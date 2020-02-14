Президент Алиев призвал германские компании активно участвовать в развитии регионов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев отмечает наличие больших возможностей для деятельности германских компаний в Азербайджане.
Вопрос реализации германскими компаниями проектов в Азербайджане обсудили в пятницу президент Алиев и главный исполнительный директор Восточной ассоциации бизнеса Германии Михаэль Хармс на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности.
«У нас очень глубокое сотрудничество с германскими компаниями. Они долгие годы действуют в Азербайджане и реализовали очень важные для страны инфраструктурные и энергетические проекты. Думаю, что в будущем у нас будет еще больше возможностей для сотрудничества», - сказал Алиев, слова которого приводит сайт главы государства.
В рамках встречи также обсуждалась Программа развития регионов Азербайджана до 2024 года, «отмечена важность активного участия в ней германских компаний».
А.Мамедов
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