Президент Алиев призвал германские компании активно участвовать в развитии регионов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев отмечает наличие больших возможностей для деятельности германских компаний в Азербайджане.

Вопрос реализации германскими компаниями проектов в Азербайджане обсудили в пятницу президент Алиев и главный исполнительный директор Восточной ассоциации бизнеса Германии Михаэль Хармс на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

«У нас очень глубокое сотрудничество с германскими компаниями. Они долгие годы действуют в Азербайджане и реализовали очень важные для страны инфраструктурные и энергетические проекты. Думаю, что в будущем у нас будет еще больше возможностей для сотрудничества», - сказал Алиев, слова которого приводит сайт главы государства.

В рамках встречи также обсуждалась Программа развития регионов Азербайджана до 2024 года, «отмечена важность активного участия в ней германских компаний».

А.Мамедов