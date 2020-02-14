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Бизнес и законодательство 14.02.2020 15:50

Президент Алиев призвал германские компании активно участвовать в развитии регионов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев отмечает наличие больших возможностей для деятельности германских компаний в Азербайджане.

Вопрос реализации германскими компаниями проектов в Азербайджане обсудили в пятницу президент Алиев и главный исполнительный директор Восточной ассоциации бизнеса Германии Михаэль Хармс на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

«У нас очень глубокое сотрудничество с германскими компаниями. Они долгие годы действуют в Азербайджане и реализовали очень важные для страны инфраструктурные и энергетические проекты. Думаю, что в будущем у нас будет еще больше возможностей для сотрудничества», - сказал Алиев, слова которого приводит сайт главы государства.

В рамках встречи также обсуждалась Программа развития регионов Азербайджана до 2024 года, «отмечена важность активного участия в ней германских компаний».

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГЕРМАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]