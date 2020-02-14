Помпео призвал ООН продлить эмбарго на поставки вооружений в Иран

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обратился с призывом к международному сообществу продлить эмбарго на поставки оружия в Иран, сроки которого истекают осенью 2020 года.
"Мир должен отвергнуть насилие со стороны Ирана и действовать сейчас же, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана", - написал в твиттере госсекретарь.
При этом он прокомментировал информацию американского командования о том, что ранее корабль ВМС США перехватил в Аравийском море судно с грузом иранского вооружения, направлявшегося йеменским повстанцам.
"ВМС США перехватили 358 сделанных в Иране ракет и прочих компонентов вооружений во время их доставки хуситам в Йемен. Это еще один пример того, как Исламская республика Иран - один из крупнейших мировых спонсоров терроризма - продолжает бросать вызов Совету Безопасности ООН", - отметил Помпео.
Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения до 2023 года.
Президент Алиев отмечает важность обмена между Азербайджаном и Арменией по принципу «всех на всех»
Азербайджан и ШОС организуют в апреле конференцию по развитию транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад
ЕС выступает за скорейшее и мирное решение конфликта в Карабахе – спецпредставитель по Южному Кавказу
Белоруссия готова при содействии США закупать нефть через порты Прибалтики - Лукашенко
Коэффициент восполнения добычи жидких у/в ЛУКОЙЛа в 2019г составил 107% без учета изменения макроэкономических параметров оценки
Google приобрела платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд
В Азербайджане в 2019г штрафы за нарушение ПДД составили 119 млн манатов, рост по сравнению с 2018г составил 39%
В Азербайджане школ на русском языке больше, чем в других странах СНГ – депутат Госдумы РФ
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк Республика представил проект «Open Banking» на международном форуме
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам VISA
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию