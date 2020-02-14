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Регион 14.02.2020 15:57

Помпео призвал ООН продлить эмбарго на поставки вооружений в Иран

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обратился с призывом к международному сообществу продлить эмбарго на поставки оружия в Иран, сроки которого истекают осенью 2020 года.

"Мир должен отвергнуть насилие со стороны Ирана и действовать сейчас же, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана", - написал в твиттере госсекретарь.

При этом он прокомментировал информацию американского командования о том, что ранее корабль ВМС США перехватил в Аравийском море судно с грузом иранского вооружения, направлявшегося йеменским повстанцам.

"ВМС США перехватили 358 сделанных в Иране ракет и прочих компонентов вооружений во время их доставки хуситам в Йемен. Это еще один пример того, как Исламская республика Иран - один из крупнейших мировых спонсоров терроризма - продолжает бросать вызов Совету Безопасности ООН", - отметил Помпео.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения до 2023 года.

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Тэги: США, ИРАН, ВООРУЖЕНИЯ, ЭМБАРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]