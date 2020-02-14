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Дальнее зарубежье 14.02.2020 16:05

Силы оппозиции сбили вертолет армии Сирии

Вертолет сирийской армии сбит в западной части сирийской провинции Алеппо, сообщают турецкие СМИ.

По предварительным данным, силы сирийской оппозиции выпустили по вертолету ракету типа "земля-воздух".

О судьбе находившихся на борту людей пока не сообщается

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, АЛЕППО, ВЕРТОЛЕТ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]