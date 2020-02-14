Силы оппозиции сбили вертолет армии Сирии

Вертолет сирийской армии сбит в западной части сирийской провинции Алеппо, сообщают турецкие СМИ.

По предварительным данным, силы сирийской оппозиции выпустили по вертолету ракету типа "земля-воздух".

О судьбе находившихся на борту людей пока не сообщается