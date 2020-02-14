Президент Алиев отмечает важность обмена между Азербайджаном и Арменией по принципу «всех на всех»

Президент Азербайджана Ильхам Алиевво время встречи с президентом международного комитета Красного креста Петером Маурером на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности отметил важность обмена с Арменией удерживаемых лиц по принципу «всех на всех», сообщает сайт главы государства.
«Глава государства подчеркнул важность освобождения азербайджанских гражданских лиц, находящихся в заложниках у Армении - Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, для активизации усилий в этом направлении», - отмечается в информации.
Президент Алиев подчеркнул важность обмена всех пленных и заложников по гуманитарным соображениям в контексте урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Армения отказалась от обмена удерживаемых лиц по принципу «всех на всех».
Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана 29 апреля 2016 года направила обращение в МККК, в котором предложила разработать проект соглашения о незамедлительном обмене содержащихся на данный момент с обеих сторон лиц по принципу «всех на всех».
В своем обращении азербайджанская сторона также предложила обмен возможными в будущем плененными и взятыми в заложники лицами, в том числе телами погибших в течении трех дней.
Кроме того, вопрос обмена в кратчайшие сроки по принципу «всех на всех» Госкомиссия обсуждала в 2017-2018гг с сопредседателями Международной рабочей группы по поиску пропавших без вести, освобождению пленников и взятых в заложники лицам в зоне Карабахского конфликта (МРГ) Бернхардом Клазеном (Германия), Светланой Ганнушкиной (Россия) и Паатой Закериашвили (Грузия).
Последнее обращение Баку об обмене двух армянских военнопленных - Карена Казаярна и Араика Казаряна, находящихся под арестом в Азербайджане на двух азербайджанских заложников - Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых армянской стороной, было направлено в международные структуры 11 сентября 2019 года.
К.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года. Он обвиняется в преступлениях против Азербайджана. Следствие направило его дело в соответствующую судебную инстанцию.
А.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в Физулинском направлении карабахского фронта 12 августа. Он добровольно перешел линию соприкосновения войск Азербайджана и Армении.
Азербайджанцы Гулиев и гражданин России Аскеров удерживаются Арменией в Нагорном Карабахе. Они были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.
Т.н. "суд" сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.
Х.Насирзаде
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