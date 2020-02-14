"Гомельтранснефть Дружба" сообщила о получасовой приостановке транзита нефти в Польшу

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" ведет ремонтные работы на участке магистрального нефтепровода "Мозырь-Брест" в связи с обнаружением повреждения трубопровода, сообщает компания.
"В 12:30 на 18-м км магистрального нефтепровода "Мозырь-Брест" DN 800 обнаружена трещина. Данный участок выведен из эксплуатации, в настоящее время на месте ведутся ремонтные работы. Перекачка нефти в направлении Польши восстановлена в 13:00", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, на прошлой неделе ОАО "Гомельтранснефть Дружба" завершило ремонтные работы, которые были начаты 3 февраля в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС "Кобрин" и НПС "Туров".
В частности, проводился ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", выявленных по результатам внутритрубной диагностики.
"Гомельтранснефть Дружба" создано в 1964 году, входит в состав государственного концерна "Белнефтехим". Транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам филиала "Новополоцк" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.
Общая протяженность нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба" в однониточном исчислении составляет около 2 тыс. км.
По итогам 2019 года объем транспортировки нефти ОАО "Гомельтранснефть Дружба" составил 62,96 млн тонн (в том числе поставка на белорусские НПЗ 17,6 млн тонн - ИФ), что на 9,6% меньше уровня, предусмотренного бизнес-планом предприятия.
Президент Алиев отмечает важность обмена между Азербайджаном и Арменией по принципу «всех на всех»
Азербайджан и ШОС организуют в апреле конференцию по развитию транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад
ЕС выступает за скорейшее и мирное решение конфликта в Карабахе – спецпредставитель по Южному Кавказу
Google приобрела платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд
В Азербайджане в 2019г штрафы за нарушение ПДД составили 119 млн манатов, рост по сравнению с 2018г составил 39%
В Азербайджане школ на русском языке больше, чем в других странах СНГ – депутат Госдумы РФ
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
Более 20 российских кораблей вышли в Балтийское море для учений
Лукашенко: Если из РФ не будет поставлена нефть в нужных объемах, Белоруссия начнет отбор из транзитной трубы
Сирийская армия вернула контроль над стратегической базой на юго-западе провинции Алеппо
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк Республика представил проект «Open Banking» на международном форуме
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам VISA
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию