Kuwait Airways вскоре начнет полеты в Азербайджан

Авиакомпания Kuwait Airways (Кувейтские авиалинии) в ближайшее время начнут полеты в Азербайджан.
Данный вопрос обсуждался на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Кувейта шейха Сабаха Аль-Халид Аль-Сабаха в пятницу на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности.
«На встрече стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между странами в сфере туризма и значительным увеличением числа кувейтских туристов в Азербайджане. Было отмечено, что Кувейтские авиалинии скоро начнут полеты в Азербайджан», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.
Премьер Кувейта дал высокую оценку председательствованию Азербайджана в Движении неприсоединения и подчеркнул, что сотрудничество в рамках организации имеет большие возможности.
Собеседники также отметили необходимость расширения торгово-экономических связей и более активной деятельности межправительственной комиссии.
«В ходе встречи стороны подчеркнули эффективность сотрудничества между двумя странами в рамках ОПЕК+», - говорится в информации.
Б.Рустамбеков
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