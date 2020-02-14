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Транспорт и связь 14.02.2020 16:33

Kuwait Airways вскоре начнет полеты в Азербайджан

Авиакомпания Kuwait Airways (Кувейтские авиалинии) в ближайшее время начнут полеты в Азербайджан.

Данный вопрос обсуждался на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Кувейта шейха Сабаха Аль-Халид Аль-Сабаха в пятницу на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

«На встрече стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между странами в сфере туризма и значительным увеличением числа кувейтских туристов в Азербайджане. Было отмечено, что Кувейтские авиалинии скоро начнут полеты в Азербайджан», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

Премьер Кувейта дал высокую оценку председательствованию Азербайджана в Движении неприсоединения и подчеркнул, что сотрудничество в рамках организации имеет большие возможности.

Собеседники также отметили необходимость расширения торгово-экономических связей и более активной деятельности межправительственной комиссии.

«В ходе встречи стороны подчеркнули эффективность сотрудничества между двумя странами в рамках ОПЕК+», - говорится в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КУВЕЙТ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]