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ТЭК 14.02.2020 16:42

Белоруссия готова при содействии США закупать нефть через порты Прибалтики - Лукашенко

Белоруссия рассматривает возможность закупки нефти через прибалтийские порты при содействии США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

"Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", - сказал Лукашенко, отметив, что по такой схеме планируется обеспечивать потребности новополоцкого НПЗ "Нафтан".

Аналогичным образом, продолжил глава государства, сможет работать и НПЗ в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией всю Украину и частично Европу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]