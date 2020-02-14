Белоруссия готова при содействии США закупать нефть через порты Прибалтики - Лукашенко

Белоруссия рассматривает возможность закупки нефти через прибалтийские порты при содействии США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".
"Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", - сказал Лукашенко, отметив, что по такой схеме планируется обеспечивать потребности новополоцкого НПЗ "Нафтан".
Аналогичным образом, продолжил глава государства, сможет работать и НПЗ в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией всю Украину и частично Европу.
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