Белоруссия готова при содействии США закупать нефть через порты Прибалтики - Лукашенко

Белоруссия рассматривает возможность закупки нефти через прибалтийские порты при содействии США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

"Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", - сказал Лукашенко, отметив, что по такой схеме планируется обеспечивать потребности новополоцкого НПЗ "Нафтан".

Аналогичным образом, продолжил глава государства, сможет работать и НПЗ в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией всю Украину и частично Европу.