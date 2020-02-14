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Эспер считает оправданным сокращение программ Пентагона ради строительства стены на границе с Мексикой

Глава Пентагона Марк Эспер в пятницу заявил, что не считает ошибочным решение перенаправить миллиарды долларов с военных программ на финансирование строительства стены на границе с Мексикой, сообщает агентство Associated Press.

"Безопасность на границе - это национальная безопасность. А национальная безопасность - это наша миссия", - сказал Эспер на полях Мюнхенской конференции, отвечая на вопрос журналиста о критике соответствующего решения Пентагона.

Он отметил, что это решение не нарушает законы.

Его слова прозвучали на фоне критики со стороны как ряда демократов, так и республиканцев в конгрессе США. В частности, например, глава комитета конгресса США по вооружённым силам демократ Адам Смит заявил, что запрос Пентагона на перераспределение средств "подтверждает, что президент одержим идеей реализовать свое предвыборное обещание ценой национальной безопасности".

Накануне сообщалось, что Пентагон на $3,8 млрд урезает свои программы по закупке вооружения, включая программу по производству истребителей-бомбардировщиков F-35, ради выделения финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.

Согласно уведомлению, направленному в Конгресс, средства будут направлены на "поддержку программ более высокого приоритета" и "необходимы для обеспечения поддержки министерству внутренней безопасности в его деятельности по противодействию обороту наркотиков".

Идея строительства стены принадлежит президенту Дональду Трампу и является одним из камней преткновения в его отношениях с Конгрессом, который выступает против распыления средств, выделенных на оборону.

В итоге Трамп, которому конгресс систематически отказывает в выделении достаточных, с точки зрения администрации США, средств на строительство стены, вынужден "добывать" деньги иными методами. В данном случае - из бюджета Пентагона.

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Тэги: ПЕНТАГОН, ГЛАВА, СТЕНА, МЕКСИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]