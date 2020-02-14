Токаев попросил немецкий бизнес помочь построить в Казахстане ветровые и солнечные электростанции

Казахстан нуждается в строительстве ветровых и солнечных электростанций, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Мюнхене с представителями германского бизнеса.

Согласно распространенному в пятницу сообщению пресс-службы президента, программа рабочего визита Токаева в Мюнхен началась со встреч с руководителями крупных германских компаний, в том числе председателем правления компании "BayWa AG" Клаусом Лутцем.

Собеседники обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии и цифровизации агропромышленного комплекса, говорится в сообщении.

Отметив, что Казахстан уделяет приоритетное значение развитию тесного и плодотворного сотрудничества с германским бизнесом, Токаев обратил внимание собеседника на приоритетность развития потенциала возобновляемых источников энергии и производства удобрений в Казахстане.

"Нам нужно строить больше ветровых и солнечных электростанций в Казахстане, но имеется нехватка соответствующей инфраструктуры. Поэтому мы весьма заинтересованы в установлении тесного партнерства с вашей компанией", - сказал Токаев.

Он подтвердил заинтересованность Казахстана в диверсификации иностранных инвестиций, в особенности из Германии и заверил представителей бизнес-кругов в полной поддержке и готовности государства создать необходимые условия для осуществления совместных проектов.