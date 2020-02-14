Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8416 RUR   0.0268 GBR   2.2173 TRY   0.2813

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.42 0.25 Brent 56.34 0.55

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.02.2020 20:02

Токаев попросил немецкий бизнес помочь построить в Казахстане ветровые и солнечные электростанции

Казахстан нуждается в строительстве ветровых и солнечных электростанций, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Мюнхене с представителями германского бизнеса.

Согласно распространенному в пятницу сообщению пресс-службы президента, программа рабочего визита Токаева в Мюнхен началась со встреч с руководителями крупных германских компаний, в том числе председателем правления компании "BayWa AG" Клаусом Лутцем.

Собеседники обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии и цифровизации агропромышленного комплекса, говорится в сообщении.

Отметив, что Казахстан уделяет приоритетное значение развитию тесного и плодотворного сотрудничества с германским бизнесом, Токаев обратил внимание собеседника на приоритетность развития потенциала возобновляемых источников энергии и производства удобрений в Казахстане.

"Нам нужно строить больше ветровых и солнечных электростанций в Казахстане, но имеется нехватка соответствующей инфраструктуры. Поэтому мы весьма заинтересованы в установлении тесного партнерства с вашей компанией", - сказал Токаев.

Он подтвердил заинтересованность Казахстана в диверсификации иностранных инвестиций, в особенности из Германии и заверил представителей бизнес-кругов в полной поддержке и готовности государства создать необходимые условия для осуществления совместных проектов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТОКАЕВ, ГЕРМАНИЯ, ПРОЕКТЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]