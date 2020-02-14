Американцы потратят в среднем $142 на подарок по случаю Дня святого Валентина в этом году

Американцы планируют потратить в среднем $142 на подарок своей второй половине по случаю Дня святого Валентина в 2020 году, свидетельствуют результаты опроса более 1 тыс. человек, проведенного Compare Cards.

При этом они рассчитывают, что их партнер в свою очередь потратит лишь $119.

Наибольшие расходы планируют американцы в возрасте от 40 до 55 лет - в среднем $293. В возрастной категории от 24 до 39 лет средний показатель расходов составляет $113, от 8 до 23 лет - $82, от 56 до 74 лет - $55.

Мужчины планируют потратить на праздник в среднем $249, женщины - лишь $57.

Опрос показал также, что каждый десятый из опрошенных купит подарок на День святого Валентина в кредит.

Данные Bankrate показывают, что 70% взрослых американцев, состоящих в отношениях, купят подарок на День святого Валентина своей половине.

Согласно оценкам Национальной федерации розничной торговли США (NRF), расходы американцев в этот день в 2020 году вырастут на 32% по сравнению с прошлогодними тратами - до рекордных $27,4 млрд.