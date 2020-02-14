Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8416 RUR   0.0268 GBR   2.2173 TRY   0.2813

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.42 0.25 Brent 56.34 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 14.02.2020 20:27

Американцы потратят в среднем $142 на подарок по случаю Дня святого Валентина в этом году

Американцы планируют потратить в среднем $142 на подарок своей второй половине по случаю Дня святого Валентина в 2020 году, свидетельствуют результаты опроса более 1 тыс. человек, проведенного Compare Cards.

При этом они рассчитывают, что их партнер в свою очередь потратит лишь $119.

Наибольшие расходы планируют американцы в возрасте от 40 до 55 лет - в среднем $293. В возрастной категории от 24 до 39 лет средний показатель расходов составляет $113, от 8 до 23 лет - $82, от 56 до 74 лет - $55.

Мужчины планируют потратить на праздник в среднем $249, женщины - лишь $57.

Опрос показал также, что каждый десятый из опрошенных купит подарок на День святого Валентина в кредит.

Данные Bankrate показывают, что 70% взрослых американцев, состоящих в отношениях, купят подарок на День святого Валентина своей половине.

Согласно оценкам Национальной федерации розничной торговли США (NRF), расходы американцев в этот день в 2020 году вырастут на 32% по сравнению с прошлогодними тратами - до рекордных $27,4 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРАЗДНИК, ПРОДАЖИ, ПРОГНОЗЫ


Похожие новости


Американцы на треть увеличат расходы на День святого Валентина в 2020 г. - NRF Участие в праздновании Дня независимости США обошлось Пентагону в $1,2 млн Трамп заявил, что США сегодня сильнее, чем когда-либо Американцы потратят рекордные $20,7 млрд на День святого Валентина в 2019г - NRF Трамп отпраздновал День благодарения с семьей во Флориде Обед ко Дню благодарения в США подешевел до минимума с 2010г, цены на индейку упали на 4%

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]