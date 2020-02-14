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Транспорт и связь 14.02.2020 21:00

Mercedes отзовет по всему миру около 300 тыс. машин из-за риска возгорания


Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG отзывает почти 300 тыс. автомобилей Mercedes-Benz из-за опасности возгорания.

Некоторые дизельные автомобили E-Class и CLS, произведенные в период с 2015 по 2019 год, подлежат ремонту из-за опасений возгорания в случае попадания жидкости в токопроводящую шину, следует из сообщения Федерального автотранспортного ведомства Германии (KBA).

По словам представителя Daimler, на которого ссылается агентство Bloomberg, ремонтные работы займут около часа. Отзыв затронет около 298 тыс. автомобилей по всему миру.

В январе германский автопроизводитель сообщил, что отзовет около 745 тыс. автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка. Мера затрагивает машины различных моделей классов C, CLK, CLS и E, выпущенные в период с 2001 года по 2011 год. Причиной отзыва является то, что соединение между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши может ослабнуть. В результате панель может самопроизвольно отсоединяться, что будет представлять угрозу не только для пассажиров, но и для едущих позади машин.

Акции Daimler в ходе торгов в пятницу снижаются на 0,06%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, DAIMLER, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]