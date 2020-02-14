Азербайджан получил новые предложения по строительству электростанций в сфере ВИЭ - Алиев

Азербайджан имеет пять новых предложений по строительству энергообъектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил президент страны Ильхам Алиев.
"В январе текущего года мы заключили контракты с двумя ведущими компаниями в области ВИЭ на строительство ветряной и солнечной электростанций общей мощностью 440 МВт. Эти работы будут выполнены полностью за счет иностранных инвестиций, и у нас есть дополнительно еще пять предложений (по реализации проектов в сфере ВИЭ -ИФ)",- сказал Алиев в пятницу, выступая на круглом столе на тему "Энергетическая безопасность" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава государства отметил, что в сооружении станций общей мощностью 440 МВт необходим осторожный подход, поскольеу эти объекты должны быть "глубоко интегрированы в энергосистему, чтобы при отсутствии солнца и ветра в энегоснабжении не возникало никаких перерывов и выключений".
Он также напомнил, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию ВИЭ и планирует до 2030 года обеспечить производство 30% электроэнергии за этой сферы.
"Азербайджан облагает богатыми ресурсами нефти, газа, солнца и ветра. Несколько ветряных электростанций могут быть установлены в Каспийском море, для этого есть большие возможности",- заключил президент.
Как сообщалось, министерство энергетики подписало 9 января 2020 года в Баку исполнительные контракты с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar. По условиям соглашений, ACWA Power в рамках пилотного проекта состроит в Азербайджане ветряную электростанцию мощностью 240 МВт, Masdar -солнечную электростанцию мощностью 200 МВт. За счет деятельности этих двух станций годовой объем производства электроэнергии прогнозируется на уровне 1,4 млрд кВт/час. Ожидаемый объем инвестиций в рамках данных проектов суммарно превысит $300 млн. Весь объем финансирования компании возьмут на себя. При этом, по данным ACWA Power, инвестиции в строительство ветряной электростанции составят $200 млн.
Производственный портфель Masdar в сфере ВИЭ оценивается в 4 тыс. МВт установленной мощности, объем вложенных инвестиций составляет $8,5 млрд.
В настоящее время доля производства электроэнергии в Азербайджане за счет традиционных источников энергии (природного газа) оставляет 91,9%, производство же электроэнергии за счет возобновляемых источников составляет 8,1%. С учетом же мощностей крупных гидроэлектростанций доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии на сегодня составляет 17%, что соответствует генерирующим мощностям в 1,276 тыс. МВт.
По оценкам Минэнерго потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет в целом 26 тыс. МВт.
Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%. Производство 1 млрд кВт/час электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии позволит сэкономить 200 млн кубометров природного газа.
Н.Аббасова
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