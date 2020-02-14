Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8416 RUR   0.0268 GBR   2.2173 TRY   0.2813

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.42 0.25 Brent 56.34 0.55

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.02.2020 21:38

Азербайджан получил новые предложения по строительству электростанций в сфере ВИЭ - Алиев

Азербайджан имеет пять новых предложений по строительству энергообъектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил президент страны Ильхам Алиев.

"В январе текущего года мы заключили контракты с двумя ведущими компаниями в области ВИЭ на строительство ветряной и солнечной электростанций общей мощностью 440 МВт. Эти работы будут выполнены полностью за счет иностранных инвестиций, и у нас есть дополнительно еще пять предложений (по реализации проектов в сфере ВИЭ -ИФ)",- сказал Алиев в пятницу, выступая на круглом столе на тему "Энергетическая безопасность" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства отметил, что в сооружении станций общей мощностью 440 МВт необходим осторожный подход, поскольеу эти объекты должны быть "глубоко интегрированы в энергосистему, чтобы при отсутствии солнца и ветра в энегоснабжении не возникало никаких перерывов и выключений".

Он также напомнил, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию ВИЭ и планирует до 2030 года обеспечить производство 30% электроэнергии за этой сферы.

"Азербайджан облагает богатыми ресурсами нефти, газа, солнца и ветра. Несколько ветряных электростанций могут быть установлены в Каспийском море, для этого есть большие возможности",- заключил президент.

Как сообщалось, министерство энергетики подписало 9 января 2020 года в Баку исполнительные контракты с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar. По условиям соглашений, ACWA Power в рамках пилотного проекта состроит в Азербайджане ветряную электростанцию мощностью 240 МВт, Masdar -солнечную электростанцию мощностью 200 МВт. За счет деятельности этих двух станций годовой объем производства электроэнергии прогнозируется на уровне 1,4 млрд кВт/час. Ожидаемый объем инвестиций в рамках данных проектов суммарно превысит $300 млн. Весь объем финансирования компании возьмут на себя. При этом, по данным ACWA Power, инвестиции в строительство ветряной электростанции составят $200 млн.

Производственный портфель Masdar в сфере ВИЭ оценивается в 4 тыс. МВт установленной мощности, объем вложенных инвестиций составляет $8,5 млрд.

В настоящее время доля производства электроэнергии в Азербайджане за счет традиционных источников энергии (природного газа) оставляет 91,9%, производство же электроэнергии за счет возобновляемых источников составляет 8,1%. С учетом же мощностей крупных гидроэлектростанций доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии на сегодня составляет 17%, что соответствует генерирующим мощностям в 1,276 тыс. МВт.

По оценкам Минэнерго потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет в целом 26 тыс. МВт.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%. Производство 1 млрд кВт/час электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии позволит сэкономить 200 млн кубометров природного газа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВИЭ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Похожие новости


Президент Азербайджана создал комиссию для реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]