В армии США готовятся на случай пандемии нового коронавируса

Глава Пентагона Марк Эспер на этой неделе одобрил приказ начать подготовку к возможной пандемии нового коронавируса, сообщает издание Military Times.
По данным издания, соответствующее распоряжение от Объединенного комитета начальников штабов, затем одобренное Эспером, направлено, в частности, Северному командованию ВС США.
От военного командования требуют начать осуществлять меры, предусмотренный на случай пандемии. В том числе, это меры включают помещение на карантин тех военнослужащих, которые совершали поездки в Китай с начала февраля.
Отмечается, что действия военного командования США будет направлены на защиту военнослужащих, инфраструктуры и кораблей.
На данный момент на территории США зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом.
Между тем, ранее во Всемирной организации здравоохранения отметили, что ситуация вокруг распространения коронавируса квалифицируется как эпидемия, а не пандемия.
Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.
По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 63 851 человек, смертельный исход зафиксирован в 1038 случаев.
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