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Дальнее зарубежье 14.02.2020 23:00

В армии США готовятся на случай пандемии нового коронавируса

Глава Пентагона Марк Эспер на этой неделе одобрил приказ начать подготовку к возможной пандемии нового коронавируса, сообщает издание Military Times.

По данным издания, соответствующее распоряжение от Объединенного комитета начальников штабов, затем одобренное Эспером, направлено, в частности, Северному командованию ВС США.

От военного командования требуют начать осуществлять меры, предусмотренный на случай пандемии. В том числе, это меры включают помещение на карантин тех военнослужащих, которые совершали поездки в Китай с начала февраля.

Отмечается, что действия военного командования США будет направлены на защиту военнослужащих, инфраструктуры и кораблей.

На данный момент на территории США зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом.

Между тем, ранее во Всемирной организации здравоохранения отметили, что ситуация вокруг распространения коронавируса квалифицируется как эпидемия, а не пандемия.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 63 851 человек, смертельный исход зафиксирован в 1038 случаев.

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Тэги: США, ВОЕННЫЕ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]