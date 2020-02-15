В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 139 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся за сутки превысило 2,4 тыс. - власти

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 139 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 2,42 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 107 человек, выявлено 1,923 тыс. новых больных.
Данные включают число больных и скончавшихся, выявленных по новой методике диагностики.
Обращает на себя внимание снижение за сутки общего числа заболевших: в четверг было зарегистрировано более 4,8 тыс. новых случая заболевания против 2,42 тыс. случаев в пятницу.
В то же время увеличилось число случаев летального исхода: в среду скончались 116 человек, в пятницу - 139.
Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 мск пятницы) 54,4 тыс. (в Ухане - 37,9).
По состоянию на среду, смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,457 тыс. случаях (в Ухане - 1,123 тыс.).
Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 4,774 тыс. человек.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Конвенция о статусе Каспия заложила фундамент для крупномасштабного сотрудничества в регионе –Токаев
Лукашенко заявил, что Минск не будет платить надбавку "дочке" Газпрома при поставках газа
Саудовская ACWA Power построит ТЭС на западе Узбекистана стоимостью $1 млрд
В казахстанском Актобе в результате ДТП опрокинулся маршрутный автобус, 26 человек госпитализированы
Турпоток в Таиланд в начале февраля упал почти вдвое из-за коронавируса
Американцы потратят в среднем $142 на подарок по случаю Дня святого Валентина в этом году
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк Республика представил проект «Open Banking» на международном форуме
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам VISA
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию