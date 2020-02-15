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Дальнее зарубежье 15.02.2020 09:12

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 139 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся за сутки превысило 2,4 тыс. - власти

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 139 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 2,42 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 107 человек, выявлено 1,923 тыс. новых больных.

Данные включают число больных и скончавшихся, выявленных по новой методике диагностики.

Обращает на себя внимание снижение за сутки общего числа заболевших: в четверг было зарегистрировано более 4,8 тыс. новых случая заболевания против 2,42 тыс. случаев в пятницу.

В то же время увеличилось число случаев летального исхода: в среду скончались 116 человек, в пятницу - 139.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 мск пятницы) 54,4 тыс. (в Ухане - 37,9).

По состоянию на среду, смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,457 тыс. случаях (в Ухане - 1,123 тыс.).

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 4,774 тыс. человек.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Тэги: КИТАЙ, ПРОВИНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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