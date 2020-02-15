Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 66 тыс. человек, скончались 1,523 тыс. - Госкомздрав КНР

В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 66,492 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,523 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,641 тыс. человек, смертельных случаев - на 143. Из них в эпицентре заболевания, провинции Хубэй скончались 139 человек, в провинции Хэнань - два, по одному - в городах Пекине и Чунцине.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 56,873 тыс. человек, состояние более 11 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время более 8 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
На китайских территориях вне материковой части страны зафиксирован 84 подтвержденный случай заболевания новой пневмонией: 56 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.
По данным Госкомздрава КНР, по состоянию на 11 февраля отмечено 1,7 тыс. случаев заражения медиков, которые непосредственно занимаются больными, из них шесть человек скончались.
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