В казахстанском Актобе в результате ДТП опрокинулся маршрутный автобус, 26 человек госпитализированы

В Актобе (адмцентр Актюбинской области, на западе) столкнулись маршрутный автобус и автомашина службы такси, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел.
По данным пресс-службы, ДТП произошло в 09:40 по местному времени. На перекрестке столкнулись легковушка, принадлежащая службе такси, и маршрутный автобус. В результате опрокидывания автобуса 26 пассажиров (19 женщин и 7 мужчин) доставлены в больницу скорой медицинской помощи.
По факту ДТП начато расследование.
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