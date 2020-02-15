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Происшествия 15.02.2020 10:38

В казахстанском Актобе в результате ДТП опрокинулся маршрутный автобус, 26 человек госпитализированы

В Актобе (адмцентр Актюбинской области, на западе) столкнулись маршрутный автобус и автомашина службы такси, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в 09:40 по местному времени. На перекрестке столкнулись легковушка, принадлежащая службе такси, и маршрутный автобус. В результате опрокидывания автобуса 26 пассажиров (19 женщин и 7 мужчин) доставлены в больницу скорой медицинской помощи.

По факту ДТП начато расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, АВТОБУС, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]