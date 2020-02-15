Ликвидация иранского военачальника Сулеймани стала ответом на его прошлые атаки на американцев - Белый дом

Президент США Дональд Трамп отдал приказ на проведение операции по ликвидации командующего иранским подразделением КСИР Касема Сулеймани в ответ на ранее осуществленные им атаки на американские объекты и их персонал, говорится в служебной записке, распространенной Белым домом.
"Президент отдал распоряжение в ответ на эскалацию серии нападений в предыдущие месяцы со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном боевиков на американские силы и интересы в ближневосточном регионе", - говорится в служебной записке Белого дома Конгрессу США.
Ранее утверждалось, что ликвидация Сулеймани была осуществлена в связи планировавшимися им атаками на американцев.
Как сообщалось, иранский военачальник погиб в результате ракетного обстрела американскими беспилотниками международного аэропорта в Багдаде в январе.
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