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Дальнее зарубежье 15.02.2020 11:03

Ликвидация иранского военачальника Сулеймани стала ответом на его прошлые атаки на американцев - Белый дом

Президент США Дональд Трамп отдал приказ на проведение операции по ликвидации командующего иранским подразделением КСИР Касема Сулеймани в ответ на ранее осуществленные им атаки на американские объекты и их персонал, говорится в служебной записке, распространенной Белым домом.

"Президент отдал распоряжение в ответ на эскалацию серии нападений в предыдущие месяцы со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном боевиков на американские силы и интересы в ближневосточном регионе", - говорится в служебной записке Белого дома Конгрессу США.

Ранее утверждалось, что ликвидация Сулеймани была осуществлена в связи планировавшимися им атаками на американцев.

Как сообщалось, иранский военачальник погиб в результате ракетного обстрела американскими беспилотниками международного аэропорта в Багдаде в январе.

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Тэги: США, ИРАН, УДАР, ПОЯСНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]