Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона не будет платить дочерней компании ПАО "Газпром" в Белоруссии - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" надбавку к "входной" цене.
"Договорились (с Россией - ИФ) по газу, как я вам сказал - 127 (долларов за тысячу кубометров на границе - ИФ). Хорошо. Но мы не будем "Белтрансгазу" (прежнее название компании "Газпром трансгаз Беларусь" - ИФ) платить 18 долларов за тысячу кубов", - сказал Лукашенко, выступая накануне перед работниками Светлогорского ЦКК (выступление транслировалось в эфире телеканала ОНТ).
Как утверждает Лукашенко, в результате "получатся те же 111 (долларов за тысячу кубометров - ИФ), как в прошлом году (в 2018 году стоимость газа для Беларуси составляла 129 долларов за тысячу кубометров - ИФ)".
Как сообщалось, по итогам встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 февраля замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне 2019 года на весь год.
В 2019 году Россия поставляла республике газ по цене $127 за 1 тыс. куб. м. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.
Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивала, что снижение цен на газ в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибкой.
Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.
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