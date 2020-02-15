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СНГ 15.02.2020 12:07

Турция, Италия и Китай стали самыми популярными странами у российских туристов в 2019 году

Турция, Италия и Китай стали самыми популярными странами у российских путешественников в 2019 году, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

Всего россияне совершили почти 18 млн туристических поездок в 2019 году - на 11% больше, чем годом ранее.

Самыми популярными странами у российских туристов оказались Турция (5,3 млн посещений, на 17,7% больше по сравнению с 2018 годом), Италия (967 тыс., плюс 20%), и Китай (930 тыс., плюс 26%).

Таиланд занял четвертое место с 822,7 тыс. посещений (минус 3,5%), следом за ним - Испания (822 тыс., плюс 5,3%). В десятку также вошли Германия (755,6 тыс.), ОАЭ (755 тыс.), Кипр (665 тыс.), Греция (611,8 тыс.) и Тунис (552,1 тыс.).

В двадцатке оказались Вьетнам, Франция, Чехия, Болгария, Черногория, Финляндия, Израиль, Грузия, Австрия и Латвия.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]