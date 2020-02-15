Турция, Италия и Китай стали самыми популярными странами у российских туристов в 2019 году

Турция, Италия и Китай стали самыми популярными странами у российских путешественников в 2019 году, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.
Всего россияне совершили почти 18 млн туристических поездок в 2019 году - на 11% больше, чем годом ранее.
Самыми популярными странами у российских туристов оказались Турция (5,3 млн посещений, на 17,7% больше по сравнению с 2018 годом), Италия (967 тыс., плюс 20%), и Китай (930 тыс., плюс 26%).
Таиланд занял четвертое место с 822,7 тыс. посещений (минус 3,5%), следом за ним - Испания (822 тыс., плюс 5,3%). В десятку также вошли Германия (755,6 тыс.), ОАЭ (755 тыс.), Кипр (665 тыс.), Греция (611,8 тыс.) и Тунис (552,1 тыс.).
В двадцатке оказались Вьетнам, Франция, Чехия, Болгария, Черногория, Финляндия, Израиль, Грузия, Австрия и Латвия.
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