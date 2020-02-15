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Дальнее зарубежье 15.02.2020 12:32

Удар афганских ВВС привел к гибели восьми мирных жителей

Не менее восьми мирных жителей погибли в Афганистане в результат удара самолетов ВВС этой страны, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

Инцидент произошел вечером в пятницу в провинции Нангархар: военные проводили операцию против талибов , однако ошиблись при выборе района для нанесения удара.

Власти провинции пояснили агентству ЭФЭ, что все погибшие - афганцы мужского пола. Они возвращались домой после пикника.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВВС, УДАР, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]