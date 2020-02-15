Удар афганских ВВС привел к гибели восьми мирных жителей

Не менее восьми мирных жителей погибли в Афганистане в результат удара самолетов ВВС этой страны, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

Инцидент произошел вечером в пятницу в провинции Нангархар: военные проводили операцию против талибов , однако ошиблись при выборе района для нанесения удара.

Власти провинции пояснили агентству ЭФЭ, что все погибшие - афганцы мужского пола. Они возвращались домой после пикника.