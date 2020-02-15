Удар афганских ВВС привел к гибели восьми мирных жителей

Не менее восьми мирных жителей погибли в Афганистане в результат удара самолетов ВВС этой страны, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.
Инцидент произошел вечером в пятницу в провинции Нангархар: военные проводили операцию против талибов , однако ошиблись при выборе района для нанесения удара.
Власти провинции пояснили агентству ЭФЭ, что все погибшие - афганцы мужского пола. Они возвращались домой после пикника.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Конвенция о статусе Каспия заложила фундамент для крупномасштабного сотрудничества в регионе –Токаев
Лукашенко заявил, что Минск не будет платить надбавку "дочке" Газпрома при поставках газа
Саудовская ACWA Power построит ТЭС на западе Узбекистана стоимостью $1 млрд
В казахстанском Актобе в результате ДТП опрокинулся маршрутный автобус, 26 человек госпитализированы
Турпоток в Таиланд в начале февраля упал почти вдвое из-за коронавируса
Американцы потратят в среднем $142 на подарок по случаю Дня святого Валентина в этом году
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк Республика представил проект «Open Banking» на международном форуме
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам VISA
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию