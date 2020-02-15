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Дальнее зарубежье 15.02.2020 12:01

США решили вернуть на родину сограждан, блокированных на лайнере в Японии из-за коронавируса

Власти США объявили, что эвакуируют на родину соотечественников, находящихся на карантине в Японии - на борту круизного лайнера Diamond Princess.

По сообщению Associated Press, в американском посольстве в Токио пояснили, что около 380 человек в воскресенье отправятся на США в самолете.

На судне у 218 человек был диагностирован новый коронавирус. По этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту - на карантине. В частности, на судне есть и граждане РФ.

Ранее на этой неделе власти Японии разрешили 11 пассажирам сойти на берег. Речь идет о людях старше 80 лет, у которых были проблемы со здоровьем, не связанные с коронавирусом. Их поместили на карантин на суше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯПОНИЯ, ВИРУС, АМЕРИКАНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]