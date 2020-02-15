США решили вернуть на родину сограждан, блокированных на лайнере в Японии из-за коронавируса

Власти США объявили, что эвакуируют на родину соотечественников, находящихся на карантине в Японии - на борту круизного лайнера Diamond Princess.
По сообщению Associated Press, в американском посольстве в Токио пояснили, что около 380 человек в воскресенье отправятся на США в самолете.
На судне у 218 человек был диагностирован новый коронавирус. По этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту - на карантине. В частности, на судне есть и граждане РФ.
Ранее на этой неделе власти Японии разрешили 11 пассажирам сойти на берег. Речь идет о людях старше 80 лет, у которых были проблемы со здоровьем, не связанные с коронавирусом. Их поместили на карантин на суше.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Конвенция о статусе Каспия заложила фундамент для крупномасштабного сотрудничества в регионе –Токаев
Лукашенко заявил, что Минск не будет платить надбавку "дочке" Газпрома при поставках газа
Саудовская ACWA Power построит ТЭС на западе Узбекистана стоимостью $1 млрд
В казахстанском Актобе в результате ДТП опрокинулся маршрутный автобус, 26 человек госпитализированы
Турпоток в Таиланд в начале февраля упал почти вдвое из-за коронавируса
Американцы потратят в среднем $142 на подарок по случаю Дня святого Валентина в этом году
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк Республика представил проект «Open Banking» на международном форуме
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам VISA
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию